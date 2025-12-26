भारतीय महिला टीम ने तीसरे टी-20 में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया, ये बने रिकॉर्ड्स 

लेखा-जोखा मैच का लेखा-जोखा मैच में भारतीय महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका यह फैसला सही साबित हुआ। श्रीलंका की कोई भी बल्लेबाज मुकाबले में बड़ी पारी नहीं खेल पाई। इमेशा दुलानी के बल्ले से 32 गेंदों में सबसे ज्यादा 27 रन निकले। भारत के लिए रेणुका सिंह ने 4 विकेट और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। जवाब में शफाली वर्मा ने 79 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को 13.2ओवर में जीत दिला दी।

इतिहास दीप्ति ने रचा इतिहास दीप्ति ने मैच में 4 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 18 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। उनकी इकॉनमी रेट 4.50 की रही। उन्होंने इस शानदार गेंदबाजी के दौरान एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह भारत की पहली गेंदबाज बनीं जिन्होंने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे किए। इस खिलाड़ी ने 131 मुकाबले खेले हैं और इसकी 128 पारियों में 18.73 की औसत से 151 विकेट चटकाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/10 का रहा है।

बराबरी दीप्ति ने की इस बड़े रिकॉर्ड की बराबरी दीप्ति अब संयुक्त रूप से टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज भी बन गईं हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम की मेगन स्कट की बराबरी की है। स्कट ने भी 123 मैचों की 122 पारियों में 17.70 की औसत से 151 विकेट लिए हैं। दीप्ति के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय विकेट राधा यादव के नाम है। उन्होंने 89 मैच में 103 विकेट चटकाए हैं।

गेंदबाजी रेणुका ने तीसरी बार लिया 4 विकेट हॉल रेणुका ने 4 ओवर गेंदबाजी की और 1 मेडन के साथ 21 रन देकर 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 5.20 की रही। ये उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का तीसरा और श्रीलंका के खिलाफ पहला ही 4 विकेट हॉल रहा। उन्होंने अब तक 55 मुकाबले खेले हैं और इसकी 54 पारियों में 20.67 की शानदार औसत के साथ 62 विकेट चटकाए हैं। रेणुका ने 1 बार 5 विकेट हॉल भी लिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/15 का रहा है।