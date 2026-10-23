भारत बनाम जिम्बाब्वे: श्री चरणी ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 4 विकेट हॉल
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। ये उनके वनडे करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण जिम्बाब्वे की पारी 000 रन पर समाप्त हो गई। चरणी का इस मैच से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/41 का था। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
गेंदबाजी
ऐसी रही चरणी की गेंदबाजी
चरणी ने पहले वनडे मैच में 10 ओवर गेंदबाजी की और 3 मेडन के साथ सिर्फ 23 रन खर्च करते हुए 4 विकेट लिए। उनकी इकॉनमी रेट 2.30 की रही।
उन्होंने मोडेस्टर मुपाचिक्वा (25), चिपो मुगेरी-तिरिपानो (21), न्याशा ग्वांजुरा (13), और मिशेल मावुंगा (29) को अपना शिकार बनाया।
उनके अलावा क्रांती गौड़ ने 3 विकेट लिए। दीप्ति शर्मा को 2 सफलता मिली। वहीं, शफाली वर्मा ने एक विकेट अपने नाम किया।
करियर
श्री चरणी के वनडे करियर पर एक नजर
चरणी ने अपना पहला वनडे साल 2025 में खेला था। उन्होंने 22 मुकाबले खेले हैं और इसकी 22 पारियों में 34 की औसत से 31 विकेट लेने में सफल रहीं हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन इसी मैच में आया।
इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा विकेट (9) ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ लिए हैं।
साल 2026 में इस खिलाड़ी 4 मैचों की 4 पारियों में 26.37 की औसत से 8 विकेट अपने नाम किए हैं।