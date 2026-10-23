श्री चरणी ने मैच में शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

भारत बनाम जिम्बाब्वे: श्री चरणी ने पहली बार वनडे क्रिकेट में लिया 4 विकेट हॉल

लेखन आदर्श कुमार 05:36 pm Oct 23, 202605:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्पिन गेंदबाज श्री चरणी ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में 4 विकेट हॉल अपने नाम किया। ये उनके वनडे करियर का पहला ही 4 विकेट हॉल साबित हुआ। उनकी शानदार गेंदबाजी के कारण जिम्बाब्वे की पारी 000 रन पर समाप्त हो गई। चरणी का इस मैच से पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/41 का था। ऐसे में आइए उनकी गेंदबाजी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।