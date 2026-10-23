शफाली वर्मा ने धमाकेदार पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCIWomen)

भारत बनाम जिम्बाब्वे: शफाली वर्मा ने वनडे करियर का छठा अर्धशतक जड़ा, जानिए उनके आंकड़े

लेखन आदर्श कुमार 08:25 pm Oct 23, 202608:25 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज शफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी (64*) खेली। ये उनके वनडे करियर का छठा अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस शानदार पारी के दम पर भारतीय टीम ने 198 रन का लक्ष्य सिर्फ 27.1 ओवर में ही हासिल कर लिया। ऐसे में आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।