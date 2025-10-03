भारत बनाम वेस्टइंडीज: केएल राहुल ने भारत के खेलते हुए 9 साल बाद लगाया टेस्ट शतक

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ दिया है। यह उनके टेस्ट करियर का 11वां शतक है। उन्होंने 190 गेंदों का सामना करते हुए यह शतक जड़ा, जिसमें 12 चौके शामिल रहे। राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ 98 रन की साझेदारी की। इस दौरान गिल ने भी अर्धशतक (50) लगाया। राहुल ने धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है।

पारी भारत में खेलते हुए राहुल का दूसरा शतक राहुल ने अपनी पारी की शुरुआत संभलकर की और नई गेंद का अच्छे से सामना किया। उन्होंने अपने पहले 50 रन 101 गेंदों पर बनाए थे। राहुल का भारत में खेलते हुए यह 2016 के बाद पहला शतक है। इससे पहले उन्होंने 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ 199 रनों की पारी खेली थी। इस बीच उन्होंने 11 अर्धशतकीय पारी खेली हैं, लेकिन उनको शतक में तब्दील नहीं कर सके थे। भारत में यह उनका दूसरा शतक है।

जानकारी भारत में 3,211 दिनों बाद शतक लगाया राहुल ने घर पर 3,211 दिनों बाद शतक लगाया है, जो घर पर दो शतकों के बीच किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे लंबा अंतराल है। इससे पहले आर अश्विन ने 2013 और 2021 के बीच 2,655 दिन का अंतराल पर शतक बनाया था।

आंकड़े वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसे हैं राहुल के टेस्ट आंकड़े? राहुल वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में प्रभावशाली रहे हैं। उन्होंने अब तक 8 मैचों की 11 पारियों में में 450 से अधिक बनाए हैं और इनकी औसत 51 से अधिक की रही है। इससे पहले भी उन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ वेस्टइंडीज में खेलते हुए 158 रनों की पारी खेली थी। ऐसे में अब उनके इस टीम के खिलाफ 2 टेस्ट शतक हो गए हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अर्धशतक भी जड़े हैं।

आंकड़े ऐसा रहा है राहुल का टेस्ट करियर अपने टेस्ट करियर में राहुल ने अब तक 64 मैचों की 112 पारियों में 3,800 से अधिक रन बनाए हैं। उनका औसत 36 से अधिक है। उन्होंने 11 शतकों के साथ-साथ 19 अर्धशतक जड़े हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 199 रन है। राहुल ने अपने करियर में 43 टेस्ट भारत से बाहर खेले हैं, जिसमें 9 शतक जड़ते हुए 2,640 रन बनाए हैं। वहीं भारत में खेलते हुए 21 मैचों में 2 शतकों के साथ 1,200 से अधिक रन बनाए हैं।