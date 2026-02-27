टी-20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज के खिलाफ कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन?

हेड-टू-हेड वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी वेस्टइंडीज और भारत के बीच पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2009 में खेला गया था। अब तक दोनों टीमों के बीच 30 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 19 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 10 मैच वेस्टइंडीज ने अपने नाम किए हैं। इस बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है। टी-20 प्रारूप में दोनों टीमों की पिछली 5 भिड़ंत में से 3 में वेस्टइंडीज को जीत मिली है।

जीत टी-20 विश्व कप में वेस्टइंडीज टीम का रहा है वर्चस्व टी-20 विश्व कप में अब तक दोनों टीमें कुल 4 मैचों में आपस में भिड़ी हैं, जिसमें से 3 में वेस्टइंडीज टीम जीती है और सिर्फ 1 मुकाबला भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। आखिरी बार टी-20 विश्व कप 2016 में दोनों टीमों का आमना-सामना हुआ था, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने 7 विकेट से जीता था। भारतीय टीम को एकमात्र जीत 2014 के विश्व कप में 7 विकेट से मिली थी।

Advertisement

प्रदर्शन वेस्टइंडीज के इन खिलाड़ियों का अच्छा रहा है प्रदर्शन भारत के खिलाफ टी-20 में वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन निकोलस पूरन ने बनाए हैं। उनके बल्ले से 20 मैचों में 32.88 की औसत और 135.15 की स्ट्राइक रेट से 592 रन निकले हैं। शिमरोन हेटमायर ने 19 मैचों में 23.23 की औसत और 131.22 की स्ट्राइक रेट से 395 रन बनाए। ओबेड मैककॉय ने 24.25 की औसत से 9 मैचों में 12 विकेट चटकाए। जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड ने संयुक्त रूप से 11-11 विकेट अपने नाम किए।

Advertisement