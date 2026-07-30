टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज

तीसरे स्थान पर भी कोहली ही हैं। उन्होंने साल 2017 में नागपुर के मैदान पर 213 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 267 गेंदों का सामना करते हुए यह रन बनाए थे।

उनके बल्ले से 17 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 79.77 की रही थी।

श्रीलंका ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 610/6 का स्कोर खड़ा किया था।

भारत ने पारी और 239 रन से जीत दर्ज की थी।