टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच टेस्ट क्रिकेट में कई यादगार मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए कई बड़ी और यादगार पारियां खेली हैं। कुछ भारतीय बल्लेबाजों ने तो श्रीलंका के खिलाफ दोहरे शतक भी जड़े हैं। ऐसे में आइए उन भारतीय बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियां खेली हैं।
#1
वीरेंद्र सहवाग (293 रन)
सूची में पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग हैं।
उन्होंने साल 2009 में श्रीलंका के खिलाफ ब्रेबोर्न स्टेडियम में 293 रन की शानदार पारी खेली थी। सहवाग ने इस दौरान 254 गेंदों का सामना किया था, जिसमें 40 चौके और 7 छक्के लगाए थे।
उनकी स्ट्राइक रेट 115.35 की रही थी।
भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 726/9 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। उसने पारी और 24 रन से शानदार जीत दर्ज की थी।
#2
विराट कोहली (243 रन)
दूसरे स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली हैं।
उन्होंने 2017 में दिल्ली के मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 243 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 287 गेंदों का सामना करते हुए यह पारी खेली थी।
उनके बल्ले से 25 चौके निकले थे। उनकी पारी के दम पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 536/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया था।
उनके अलावा मुरली विजय ने 155 रन बनाए थे। यह मुकाबला ड्रॉ रहा था।
#3
विराट कोहली (213 रन)
तीसरे स्थान पर भी कोहली ही हैं। उन्होंने साल 2017 में नागपुर के मैदान पर 213 रन की पारी खेली थी। उन्होंने 267 गेंदों का सामना करते हुए यह रन बनाए थे।
उनके बल्ले से 17 चौके और 2 छक्के निकले थे। उनकी स्ट्राइक रेट 79.77 की रही थी।
श्रीलंका ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने 610/6 का स्कोर खड़ा किया था।
भारत ने पारी और 239 रन से जीत दर्ज की थी।
#4
सचिन तेंदुलकर (203 रन)
भारतीय टीम के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सूची में चौथे स्थान पर हैं। उन्होंने कोलंबो के मैदान पर साल 2010 में 203 रन की पारी खेली थी।
श्रीलंका की पहली पारी 642/7 के स्कोर पर खत्म हुई थी। जवाब में सचिन की बेजोड़ पारी के दम पर भारतीय टीम ने 707 रन बनाए थे।
तेंदुलकर ने 347 गेंदों का सामना कर ये रन बनाए थे। उनके बल्ले से 23 चौके और एक छक्का निकला था। ये मुकाबला ड्रॉ रहा था।