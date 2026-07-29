टेस्ट: भारत-श्रीलंका मुकाबलों में बने सबसे बड़े स्कोर, एक बार 900 के पार पहुंचा था आंकड़ा
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। दोनों के बीच टेस्ट में कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं। इस दौरान बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए कई बड़े टीम स्कोर खड़े किए हैं। एक पारी में तो स्कोर 900 रन के पार भी पहुंचा है। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में सबसे बड़े टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।
#1
श्रीलंका (952/6, 1997)
साल 1997 में कोलंबो में खेले गए टेस्ट मैच में श्रीलंका ने भारत के 537/8 के जवाब में 952/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया था।
यह मुकाबला ड्रॉ रहा था।
श्रीलंका के लिए सनथ जयसूर्या ने 578 गेंदों का सामना करते हुए 340 रन बनाए थे। उनकी पारी में 36 चौके और 2 छक्के शामिल थे।
वहीं, रोशन महानामा ने 561 गेंदों का सामना करते हुए 225 रन की पारी खेली थी। अरविंद डि-सिल्वा ने भी 126 रन बनाए थे।
#2
श्रीलंका (760/7, 2009)
दोनों टीमों के बीच दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी श्रीलंका ने ही बनाया था।
साल 2009 में अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 426 रन बनाए थे।
इसके जवाब में श्रीलंका ने 760/7 का स्कोर खड़ा किया था। महेला जयवर्धने ने 435 गेंदों का सामना करते हुए 275 रन बनाए थे।
वहीं, प्रसन्ना जयवर्धने ने 314 गेंदों में 154 रन की पारी खेली थी। यह मुकाबला भी ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।
#3
भारत (726/9, 2009)
भारतीय टीम ने 2009 की सीरीज में ब्रेबोर्न स्टेडियम में 726/9 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था।
श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 393 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय बल्लेबाज छा गए थे।
वीरेंद्र सहवाग ने 254 गेंदों का सामना किया और 293 रन बनाए। वहीं, महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से 154 गेंदों में 100 रन निकले थे।
श्रीलंका की दूसरी पारी 309 रन पर समाप्त हुई। भारत ने पारी और 24 रन से मैच जीता।
#4
भारत (707 रन, 2010)
भारत ने साल 2010 में भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था।
कोलंबो में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 642/4 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था।
इसके जवाब में भारतीय टीम ने 707 रन बनाए थे। भारत के लिए सचिन तेंदुलकर ने 347 गेंदों का सामना करते हुए 203 रन की शानदार पारी खेली थी।
वहीं, सुरेश रैना ने 228 गेंदों में 120 रन बनाए थे। यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।