भारत और श्रीलंका के बीच कई शानदार मुकाबले हुए हैं (फाइल तस्वीर)

टेस्ट: भारत-श्रीलंका मुकाबलों में बने सबसे बड़े स्कोर, एक बार 900 के पार पहुंचा था आंकड़ा

लेखन आदर्श कुमार 05:00 pm Jul 29, 202605:00 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा। दोनों के बीच टेस्ट में कई रोमांचक मुकाबले हुए हैं। इस दौरान बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए कई बड़े टीम स्कोर खड़े किए हैं। एक पारी में तो स्कोर 900 रन के पार भी पहुंचा है। ऐसे में आइए टेस्ट क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच हुए मुकाबले में सबसे बड़े टीम स्कोर पर नजर डालते हैं।