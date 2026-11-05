भारत बनाम श्रीलंका: BCCI ने दिल्ली से विशाखापट्टनम स्थानांतरित किया पहला वनडे मुकाबला, जानिए कारण

DDCA ने आधिकारिक तौर पर मौसम की अनिश्चितता शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन दिल्ली में मौजूदा समय में छाई धुंध और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के लगातार 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बने रहने को भी इस बदलाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।

इससे पहले भी दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ मैचों के दौरान मेहमान टीम के खिलाड़ियों को मास्क पहनकर मैदान पर उतरते देखा गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ था।