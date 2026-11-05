भारत बनाम श्रीलंका: BCCI ने दिल्ली से विशाखापट्टनम स्थानांतरित किया पहला वनडे मुकाबला, जानिए कारण
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका क्रिकेट टीम के बीच आगामी घरेलू वनडे सीरीज के पहले मुकाबले के आयोजन स्थल को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा फैसला लिया है। 13 दिसंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के विशेष अनुरोध के बाद बोर्ड ने यह कदम उठाया है। आइए इसका कारण जानते हैं।
कारण
क्या रहा आयोजन स्थल बदलने का कारण?
इंडिया टुडे के अनुसार, DDCA ने मैच की मेजबानी को स्थानांतरित करने के पीछे दिसंबर में दिल्ली के संभावित खराब मौसम (घने कोहरे और स्मॉग की आशंका) को एक मुख्य कारण बताया है।
इसके साथ ही अरुण जेटली स्टेडियम में कुछ प्रस्तावित नवीनीकरण का काम चल रहा है, जिसके चलते इस अवधि में अंतरराष्ट्रीय मैच का आयोजन कराना व्यावहारिक नहीं था।
ऐसे में उसने मुकाबले को स्थानांतरित करने का ही फैसला करते हुए BCCI से आग्रह किया था।
बदलाव
मुकाबले की तारीख में नहीं होगा कोई बदलाव
BCCI ने साफ किया है कि मैच केवल विशाखापट्टनम के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में स्थानांतरित किया गया है। यह पूर्व निर्धारित तारीख यानी 13 दिसंबर को ही खेला जाएगा। इससे सीरीज के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं होगा।
BCCI ने कहा, 'मौसम में होने वाली गड़बड़ी और स्टेडियम में प्रस्तावित नवीनीकरण के काम को देखते हुए, दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के अनुरोध पर आयोजन स्थल में बदलाव किया गया है।'
प्रदूषण
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का भी साया
DDCA ने आधिकारिक तौर पर मौसम की अनिश्चितता शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन दिल्ली में मौजूदा समय में छाई धुंध और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के लगातार 'बेहद खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बने रहने को भी इस बदलाव की एक बड़ी वजह माना जा रहा है।
इससे पहले भी दिल्ली में श्रीलंका के खिलाफ मैचों के दौरान मेहमान टीम के खिलाड़ियों को मास्क पहनकर मैदान पर उतरते देखा गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद हुआ था।
दौरा
कैसा रहेगा श्रीलंका के भारत दौरे का कार्यक्रम?
भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहले 3 मैचों वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 13 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा।
इसके बाद दूसरा वनडे 16 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और तीसरा वनडे 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
इसके बाद 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मुकाबला 22 दिसंबर को राजकोट, दूसरा 24 दिसंबर को कटक और तीसरा मुकाबला 27 दिसंबर को पुणे में खेला जाएगा।