दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 में इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों ने हमेशा आक्रामक अंदाज और बेखौफ क्रिकेट का प्रदर्शन किया है। हर बार जब दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं, भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी बल्लेबाजी क्षमता और निरंतरता से बड़ा असर छोड़ा है। कई स्टार बल्लेबाजों ने अपनी शानदार पारियों के दम पर अकेले जीत दिलाई है। ऐसे में आइए आगामी टी-20 सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों पर नजर डालते हैं।

#1 रोहित शर्मा (429 रन) पहले स्थान पर टी-20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास ले चुके दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2007 में खेला था। आखिरी बार वह 2024 में इस टीम के खिलाफ खेलते हुए नजर आए थे। उन्होंने 18 मैच की 17 पारियों में 26.81 की औसत और 130 की स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए थे। उनके बल्ले से 1 शतक और 2 अर्धशतक निकला था। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 106 रन रहा था।

#2 विराट कोहली (394 रन) भारतीय टीम के एक और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं। यह खिलाड़ी भी इस प्रारूप से संन्यास ले चुका है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ साल 2011 में अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले कोहली ने 14 मैच की 13 पारियों में 394 रन बनाए थे। उनकी औसत 39.40 और स्ट्राइक रेट 133.10 की रही थी। उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 76 रन रहा था।

#3 सूर्यकुमार यादव (372 रन) टी-20 क्रिकेट में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला मुकाबला साल 2022 में खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं और इसकी 10 पारियों में 41.33 की औसत और 163.87 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 1 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है।

