WCL: क्रिकेट के मैदान पर फिर भिड़ेंगे भारत-पाकिस्तान, 2025 में 2 बार रद्द हुआ था मुकाबला

इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस के बीच WCL 2025 में भारत-पाकिस्तान तनाव के कारण दोनों मुकाबले ही नहीं हो सके थे।

पहला मुकाबला एजबेस्टन में लीग चरण के दौरान था, जिसे भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार के बाद रद्द कर दिया गया।

इसके बाद सेमीफाइनल में भी दोनों टीमें आमने-सामने आने वाली थीं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के नहीं खेलने के कारण यह मुकाबला भी नहीं हुआ और पाकिस्तान चैंपियंस बिना खेले फाइनल में पहुंच गई थी।