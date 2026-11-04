विराट कोहली ने कमाल की पारी खेली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: विराट कोहली ने वनडे करियर का 80वां अर्धशतक जड़ा, ये बड़े रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन आदर्श कुमार 03:36 pm Nov 04, 202603:36 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में 74 रन की शानदार पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का 80वां अर्धशतक रहा। कीवी टीम के खिलाफ उन्होंने 11वीं बार 50 रन का आंकड़ा पार किया। कोहली की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने मुकाबले में शाानदार जीत दर्ज की। इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। आइए उन पर एक नजर डालते हैं।