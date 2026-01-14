भारत बनाम न्यूजीलैंड: शुभमन गिल ने लगातार दूसरे वनडे में जड़ा अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी (56) खेली। उन्होंने सीरीज के पहले वनडे में भी अर्धशतक (56) लगाया था। हालांकि, वो दोनों पारियों को शतक में तब्दील नहीं कर पाए। गिल के वनडे करियर का यह 17वां और कीवी टीम के खिलाफ चौथा ही अर्धशतक रहा। गिल को काइल जैमीसन ने शॉर्ट गेंद पर डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट कराया।
पारी
ऐसी रही गिल की पारी और साझेदारी
गिल ने 53 गेंदों का सामना किया और 56 बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला। उनकी स्ट्राइक रेट 105.66 की रही। उन्होंने पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 74 गेंदों में 70 रन की साझेदारी निभाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल ने अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 14 पारियों में 66.81 की उम्दा औसत के साथ 735 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक भी निकले हैं।
करियर
गिल के वनडे करियर पर एक नजर
गिल ने अपना पहला वनडे साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेला था। उन्होंने 60 मुकाबले खेले हैं और इसकी 60 पारियों में 56.34 की शानदार औसत के साथ 2,930 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 8 शतक के अलावा 17 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 208 रन रहा है। गिल ने ये पारी भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेली थी। गिल ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए हैं।
साझेदारी
13 बार भारत में गिल और रोहित ने की 50+ रन की साझेदारी
भारत में वनडे क्रिकेट के दौरान टीम के लिए सबसे ज्यादा 50+ रन की ओपनिंग साझेदारी का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के नाम है, जिन्होंने 14 बार यह उपलब्धि हासिल की है। वहीं, गिल और रोहित की जोड़ी 13 बार 50 से ज्यादा रन की साझेदारी कर चुकी है और इस सूची में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सीरीज के पहले मैच में दोनों ने 39 रन जोड़े थे।