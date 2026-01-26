भारत बनाम न्यूजीलैंड: तिलक वर्मा टी-20 सीरीज से बाहर, टीम में बने रहेंगे श्रेयस अय्यर

बयान टी-20 विश्व कप से पहले 3 फरवरी को टीम से जुड़ेंगे तिलक BCCI ने बयान जारी कर कहा, "तिलक ने ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में और समय लगेगा और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वह 3 फरवरी को पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे।"

अय्यर लम्बे समय से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नहीं खेले हैं अय्यर अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी-20 मैचों में नहीं खेले थे। नंबर-3 पर ईशान किशन को मौका दिया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज किशन ने सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में 8, 76 और 28 रन के स्कोर किए। ऐसे में अय्यर का भारतीय टीम में वापसी का इंतजार बढ़ गया है। बता दें कि अय्यर ने दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पिछला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।

