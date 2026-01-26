भारत बनाम न्यूजीलैंड: तिलक वर्मा टी-20 सीरीज से बाहर, टीम में बने रहेंगे श्रेयस अय्यर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज में 3-0 से अजेय बढ़त बनाई हुई है। अब सीरीज के बचे हुए आखिरी 2 मैचों के लिए भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम घोषित की है। तिलक वर्मा बची हुई सीरीज के लिए भी उपलब्ध नहीं लेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर बचे हुए 2 मैचों के लिए भी टीम में चुने गए हैं। बता दें कि तिलक सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे हैं।
बयान
टी-20 विश्व कप से पहले 3 फरवरी को टीम से जुड़ेंगे तिलक
BCCI ने बयान जारी कर कहा, "तिलक ने ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने रिहैबिलिटेशन में लगातार सुधार कर रहे हैं। हालांकि, उन्हें पूरी मैच फिटनेस हासिल करने में और समय लगेगा और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के आखिरी 2 मैचों के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वह 3 फरवरी को पूरी मैच फिटनेस हासिल करने के बाद मुंबई में टीम से जुड़ेंगे।"
टीम
बचे हुए 2 टी-20 के लिए भारतीय टीम
सीरीज का चौथा मैच 28 जनवरी और पांचवां मुकाबला 31 जनवरी को खेला जाएगा। चौथा मुकाबला विशाखापत्तनम और आखिरी मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत की टी-20 टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), और रवि बिश्नोई।
अय्यर
लम्बे समय से टी-20 अंतरराष्ट्रीय में नहीं खेले हैं अय्यर
अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी-20 मैचों में नहीं खेले थे। नंबर-3 पर ईशान किशन को मौका दिया गया। विकेटकीपर बल्लेबाज किशन ने सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में 8, 76 और 28 रन के स्कोर किए। ऐसे में अय्यर का भारतीय टीम में वापसी का इंतजार बढ़ गया है। बता दें कि अय्यर ने दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पिछला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था।
सुंदर
क्या वाशिंगटन सुंदर की टी-20 विश्व कप में होगी वापसी?
ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर की टी-20 विश्व कप में हिस्सेदारी पर भी संशय है। 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में गेंदबाजी करते समय सुंदर को पसली में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उनका स्कैन किया गया था। ऐसे में सुंदर की जगह पर रवि बिश्नोई को टी-20 विश्व कप में मौका मिल सकता है। बता दें कि बिश्नोई इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं।