भारत बनाम न्यूजीलैंड: तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला रविवार (25 जनवरी) को खेला जाएगा। सीरीज में 2-0 की बढ़त बना चुकी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। इसी तरह मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली कीवी टीम सीरीज में वापसी का प्रयास करेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी टी-20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 16 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 10 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। भारतीय सरजमीं पर दोनों टीमों के बीच 13 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं। इनमें से 9 मैचों में भारत ने जीत दर्ज की, जबकि शेष 4 मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं।

प्लेइंग इलेवन ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन दूसरे टी-20 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन कमाल नहीं कर पाए थे। ऐसे में इस बाद दोनों बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। इसी तरह ईशान किशन और सूर्यकुमार फिर से बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। तेज गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की जोड़ी विपक्षी बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। संभावित एकादश: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, और जसप्रीत बुमराह।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है कीवी टीम दूसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने निराश किया था और भारतीय बल्लेबाजों के सामने जमकर रन लुटाए थे। ऐसे में मेहमान टीम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहेगी। कीवी टीम अपने शीर्षक्रम से भी रनों की उम्मीद करेगी। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: टिम सिफर्ट, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, और जैकब डफी।

Advertisement

निगाह इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होंगी नजरें अभिषेक ने पिछले 10 मैचों में 181.86 की स्ट्राइक रेट से 331 रन बनाए हैं। कप्तान सूर्यकुमार ने 10 मैचों में 193 रन अपने नाम किए हैं। न्यूजीलैंड से चैपमैन ने पिछले 9 मैचों में 183 रन बनाए हैं। कप्तान सैंटनर 10 मैचों 180 रन बनाने में सफल रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 9 मैचों में 18 विकेट अपने नाम किए हैं। इसी प्रकार जैकब डफी 9 मैचों में 15 विकेट चटका चुके हैं। इनके प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी।