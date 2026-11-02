भारतीय टीम वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने को देखेगी (फाइल तस्वीर)

न्यूजीलैंड बनाम भारत: वनडे सीरीज में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर

लेखन आदर्श कुमार 04:45 pm Nov 02, 202604:45 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होने जा रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि आखिरी मैच 15 नवंबर को होगा। वनडे विश्व कप में अब करीब 12 महीने का समय बचा है। ऐसे में यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। ऐसे में आइए उन खिलाड़ियों पर नजर डालते हैं, जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी।