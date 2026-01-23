भारत बनाम न्यूजीलैंड: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 7वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

LOADING...
ईशान किशन ने खेली उम्दा पारी (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 23, 2026
10:00 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी-20 मैच में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी (76) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 7वां अर्धशतक लगाया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। आइए किशन की पारी और टी-20 क्रिकेट के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी 

जोरदार रही किशन की पारी 

जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 6 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। रायपुर में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारतीय पारी को शुरुआती झटकों से उबारने का सफल प्रयास किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे किशन 32 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए।

आंकड़े 

किशन का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर 

किशन ने 34 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की इतनी ही पारियों में 26.66 की औसत और 129.98 की स्ट्राइक रेट के साथ 850 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें 7 अर्धशतक शामिल रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89 रन का रहा है। किशन ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई अर्धशतकीय पारी खेली है। उन्होंने कीवी टीम के विरुद्ध 9 टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 187 रन बनाए हैं। उन्होंने 2021 में अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी।

