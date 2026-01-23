भारत बनाम न्यूजीलैंड: ईशान किशन ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना 7वां अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

पारी

जोरदार रही किशन की पारी

जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 6 रन तक अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। रायपुर में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने कीवी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारतीय पारी को शुरुआती झटकों से उबारने का सफल प्रयास किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे किशन 32 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए।