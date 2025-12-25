भारत बनाम न्यूजीलैंड: वनडे में एक-दूसरे के खिलाफ कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े

हेड-टू-हेड भारत का पलड़ा रहा है भारी अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है। क्रिकइंफो के मुताबिक, दोनों टीमें कुल 120 वनडे में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 62 मैच भारत ने जीते हैं और 50 में शिकस्त का सामना किया है। इस बीच 7 मैच बेनतीजा रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर 397 रन और न्यूनतम स्कोर 88 रन बनाया है।

भारत भारत में कोई वनडे सीरीज नहीं जीत सकी है न्यूजीलैंड की टीम अब तक दोनों टीमें कुल 17 द्विपक्षीय वनडे सीरीज में आमने-सामने हुई हैं, जिसमें से 9 सीरीज भारतीय टीम ने जीती हैं और 6 सीरीज न्यूजीलैंड ने अपने नाम की हैं। इस बीच 2 सीरीज ड्रॉ रही हैं। अपने देश में खेलते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी 7 सीरीज जीती है। दिलचस्प रूप से कीवी टीम ने 1988 में भारत में पहली बार सीरीज खेली थी और अब तक सीरीज नहीं जीती है।

भारत भारत से इन खिलाड़ियों ने किया है उम्दा प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक रन वाले भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। उन्होंने इस टीम के विरुद्ध 41 पारियों में 46.05 की औसत के साथ 1,750 रन (शतक- 5) बनाए हैं। कोहली ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 33 पारियों में 55.23 की औसत से 1,657 रन (शतक-6) बनाए हैं। गेंदबाजी में जवागल श्रीनाथ ने 30 मैचों में 20.41 की औसत से 51 विकेट लिए। वर्तमान भारतीय खिलाड़ियों में कुलदीप यादव ने 26.33 की औसत से 24 विकेट लिए।

