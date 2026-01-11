भारत बनाम न्यूजीलैंड: हेनरी निकोल्स ने जड़ा 16वां वनडे अर्धशतक, जानिए उनके आंकड़े

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम को निकोल्स और डेवोन कॉनवे की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 130 गेंदों में 117 रन की अहम शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान दोनों ने अपने-अपने अर्धशतक भी पूरे किए। हालांकि, अर्धशतक पूरा करने के बाद निकोल्स पारी को लंबा नहीं खींच पाए और हर्षित राणा का शिकार बन गए। उन्होंने 69 गेंदों का सामना किया और 8 चौके जड़े।

करियर

कैसा रहा है निकोल्स का वनडे करियर?

निकोल्स ने साल 2015 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे करियर का आगाज किया था। वह अब तक 82 वनडे मैचों की 80 पारियों में 35.46 की औसत और 80.41 की स्ट्राइक रेट से 2,234 रन बनाने में सफल रहे हैं। इसमें 16 अर्धशतकों के अलावा 1 शतक भी शामिल रहा है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 121 रन का रहा है। वह भारत के खिलाफ 16 वनडे मैचों में 510 रन अपने नाम कर चुके हैं।