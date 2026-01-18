ग्लेन फिलिप्स ने भारत के खिलाफ जड़ा अपना पहला वनडे शतक, जानिए उनके आंकड़े 

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में शानदार शतकीय (106) पारी खेली। ये उनके वनडे करियर का दूसरा और भारत के खिलाफ पहला ही शतक रहा। उन्होंने केवल 83 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया। फिलिप्स का वनडे क्रिकेट में एक और शतक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ आया है। ऐसे में आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।

पारी ऐसी रही फिलिप्स की पारी और साझेदारी कीवी टीम को मैच में शुरुआती झटके लगे थे और उनके 3 बल्लेबाज 58 रन पर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए फिलिप्स ने डेरिल मिचेल के साथ मिलकर 186 गेंदों में 219 रन की धमाकेदार साझेदारी निभाई। फिलिप्स ने 88 गेंदों का सामना किया और 106 रन बनाए। उनके बल्ले से 9 चौके और 3 छक्के निकले। उनकी स्ट्राइक रेट 120.45 की रही। इस खिलाड़ी को अर्शदीप सिंह ने अपना शिकार बनाया।

आंकड़े भारत के खिलाफ ऐसे हैं फिलिप्स के आंकड़े भारत के खिलाफ फिलिप्स ने पहला वनडे साल 2022 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 13 वनडे मुकाबले खेले हैं। इसकी 10 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए 312 रन बनाए हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 94.83 की रही है। इस खिलाड़ी ने 39 की औसत से बल्लेबाजी की है। फिलिप्स भारत के खिलाफ सिर्फ एक 50+ का स्करो बना पाए हैं। इस खिलाड़ी ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन (331) पाकिस्तान के खिलाफ बनाए हैं।

करियर ऐसा रहा है फिलिप्स का वनडे करियर फिलिप्स ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2022 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने अब तक 47 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 39 पारियों में 42.06 की औसत से 1,262 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 2 शतक के अलावा 5 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 106 रन रहा है। भारत में इस खिलाड़ी ने 16 वनडे में 487 रन बनाए हैं। उनकी औसत 40.58 की है।

