भारत बनाम न्यूजीलैंड: डेरिल मिचेल ने लगातार दूसरे वनडे में जड़ा शतक, ये रिकॉर्ड्स बनाए
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने इंदौर वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ बेहतरीन शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का कुल 9वां और भारत के खिलाफ चौथा शतक साबित हुआ। मिचेल ने इस सीरीज में अपना दूसरा शतक लगाया है। सीरीज के दूसरे वनडे में भी उन्होंने 131* रन की शानदार पारी खेली थी। पहले वनडे में उनके बल्ले से 84 रन निकले थे। आइए मिचेल की पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
पारी
ऐसी रही मिचेल की पारी और साझेदारी
मैच में कीवी टीम को 2 झटके सिर्फ 5 रन पर लग गए थे। इसके बाद नंबर-4 पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल ने विल यंग के साथ 66 गेंदों में 53 रन की साझेदारी निभाई। यंग 41 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मिचेल ने ग्लेन फिलिप्स के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी की। शानदार फॉर्म में चल रहे इस बल्लेबाज ने 106 गेंदों का सामना कर अपना शतक पूरा किया।
बराबरी
मिचेल ने की इन दिग्गजों की बराबरी
मिचेल ने भारतीय सरजमीं पर वनडे क्रिकेट में चौथा शतक जड़ा। इसी के साथ उन्होंने कई दिग्गजों की बराबरी कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के मॉर्क वॉ और डेविड वार्नर, कीवी टीम के नाथन एस्टल और श्रीलंका क्रिकेट टीम के महेला जयवर्धने ने भी भारतीय सरजमीं पर 4-4 शतक लगाए थे। भारत में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और क्विंटन डिकॉक के नाम है। दोनों ने 7-7 शतक जड़े हैं।
करियर
मिचेल ने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन भारत के खिलाफ बनाए
भारत के खिलाफ मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2023 में खेला था। अब तक इस खिलाड़ी ने 13 मुकाबले खेले हैं और इसकी 11 पारियों में 77 से ज्यादा की औसत के साथ 700 से अधिक रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 4 शतक के अलावा 2 अर्धशतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। उन्होंने अपने वनडे करियर में सबसे ज्यादा रन भारत के खिलाफ ही बनाए हैं।
वनडे
ऐसा रहा है मिचेल का वनडे करियर
मिचेल ने अपना पहला वनडे मुकाबला साल 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। उन्होंने कीवी टीम के लिए अब तक 59 वनडे मुकाबले खेले हैं और इसकी 54 पारियों में 2,600 से अधिक रन बनाए हैं। मिचेल ने 9 शतक के अलावा 12 अर्धशतक भी जड़े हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 134 रन रहा है। वह 17 पारियों में गेंदबाजी करते हुए 14 विकेट झटकने में भी सफल रहे हैं।