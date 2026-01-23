भारत बनाम न्यूजीलैंड: डेरिल मिचेल ने पूरे किए 5,500 टी-20 रन, जानिए उनके आंकड़े 

LOADING...
डेरिल मिचेल ने पूरे किए 5,500 टी-20 रन (तस्वीर: एक्स/@ICC)

लेखन अंकित पसबोला
Jan 23, 2026
08:39 pm
क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाज डेरिल मिचेल ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच के दौरान अहम उपलब्धि हासिल की। मिचेल ने रायपुर टी-20 में 11 गेंदों पर 18 रन की पारी खेली और इस बीच उन्होंने अपने टी-20 करियर के 5,500 रन पूरे किए। उन्होंने अपनी पारी में 8वां रन बनाते ही टी-20 क्रिकेट में ये आंकड़ा छूआ। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

आंकड़े 

मिचेल ने पूरे किए अपने 5,500 टी-20 रन 

मिचेल ने नवंबर 2012 में अपना पहला टी-20 मैच खेला था। क्रिकइंफो के अनुसार, अपना 256वां टी-20 मैच खेलते हुए इस बल्लेबाज ने 5,500 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस बीच उनका औसत लगभग 30 का रहा है। उनके खाते में 27 अर्धशतक शामिल हैं, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 88 है। वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) समेत दुनिया के तमाम टी-20 लीग में खेल चुके हैं।

आंकड़े 

मिचेल के टी-20 अंतरराष्ट्रीय पर एक नजर 

मिचेल ने फरवरी 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था। उन्होंने अब तक 92 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की 82 पारियों में 26.87 की औसत और 139.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 1,720 रन अपने नाम किए हैं। इस बीच उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए हैं। वह कोई शतक नहीं लगा सके हैं और नाबाद 72 रन उनका सर्वोच्च स्कोर रहा है।

रिकॉर्ड 

मिचेल के नाम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दर्ज है ये रिकॉर्ड 

मिचेल टी-20 विश्व कप के सेमी-फाइनल और फाइनल में एक से अधिक 50+ स्कोर बनाने वाले न्यूजीलैंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं। 2021 के संस्करण में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में नाबाद 72 रन की पारी खेली थी। इसके बाद 2022 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने शानदार 53* रन बनाए थे। कुल मिलाकर इस अनुभवी खिलाड़ी ने टी-20 विश्व कप में 35.30 की औसत से 353 रन बनाए हैं।

