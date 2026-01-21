भारत बनाम न्यूजीलैंड: अभिषेक शर्मा ने खेली 84 रन की पारी, पूरे किए 5,000 टी-20 रन

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के पहले टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 84 रन की बेहतरीन पारी खेली। वह अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर के तीसरे शतक से चूक गए। इस बीच उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपने 5,000 रन भी पूरे किए। उन्होंने नागपुर के विदर्भ स्टेडियम में विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज अर्धशतक वाले भारतीय बल्लेबाज अभिषेक ने मैच के पहले ओवर के दौरान छक्का लगाते हुए अपना खाता खोला। उन्होंने कीवी गेंदबाजों के सामने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बने। वह 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 84 रन बनाकर आउट हुए। इस बीच उन्होंने सूर्यकुमार यादव (32) के साथ मिलकर 99 रन की बड़ी साझेदारी भी की।

करियर शानदार चल रहा है अभिषेक का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर अभिषेक ने अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला साल 2024 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ खेला था। इस खिलाड़ी ने अब तक 34 मुकाबले खेले हैं और इसकी 33 पारियों में 37.46 की औसत से 1,199 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 190.92 की रही है। इस सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 7 अर्धशतक के अलावा 2 शतक भी निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 135 रन रहा है।

आंकड़े अभिषेक ने बनाए ये रिकॉर्ड्स अभिषेक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 8 बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक लगाया है, जो इतिहास में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा है। उन्होंने यह सिर्फ 34 मैचों में किया है। फिल साल्ट, सूर्यकुमार और एविन लुईस के नाम ऐसे 7 स्कोर हैं। अब अभिषेक के नाम न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टी-20 पारी में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है। उन्होंने कीरोन पोलार्ड (ऑकलैंड, 2020 में 8 छक्के) की बराबरी की है।

