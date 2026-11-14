न्यूजीलैंड बनाम भारत: 5वें वनडे मैच का प्रीव्यू, जानिए पिच और मौसम का हाल
क्या है खबर?
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 15 नवंबर (रविवार) को खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। तीसरा वनडे बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। न्यूजीलैंड की नजरें यह मैच जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करने पर होंगी। आइए मुकाबले से जुड़ी अहम बातों पर नजर डालते हैं।
हेड-टू-हेड
न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का पलड़ा रहा है भारी
वनडे में दोनों टीमों के बीच 127 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 65 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है। इस बीच 53 मैच में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। 8 मुकाबले बेनतीजा (टाई-1) रहे हैं।
न्यूजीलैंड में दोनों टीमों के बीच 49 मुकाबले हुए हैं। इस बीच 16 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 27 मुकाबलों में कीवी टीम ने जीत दर्ज की है।
5 मैच बेनतीजा और एक मैच टाई रहा है।
संयोजन
इस संयोजन के साथ नजर आ सकती है भारतीय टीम
तेज गेंदबाज गुरनूर बरार 5वें वनडे में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ऐसे में उनकी जगह मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आ सकते हैं।
रोहित शर्मा इस सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कप्तान श्रेयस भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।
संभावित एकादश: रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।
प्लेइंग इलेवन
इस प्लेइंग इलेवन के साथ नजर आ सकती है न्यूजीलैंड की टीम
चौथे वनडे में मैट हेनरी ने घातक गेंदबाजी की थी और 6 विकेट चटकाए थे। हालांकि, वह सीरीज का आखिरी वनडे मुकाबला नहीं खेलेंगे।
ऐसे में उनकी जगह ब्लेयर टिकनर को मौका मिल सकता है। बल्लेबाजी में विल यंग एक और शानदार पारी खेलने को देखेंगे।
संभावित एकादश: टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ब्लेयर टिकनर और मैथ्यू फिशर।
प्रदर्शन
इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजर
रोहित ने पिछले 10 मैचों में 423 रन बनाए हैं। वहीं, कोहली के बल्ले से पिछले 10 मैच में 393 रन निकले हैं।
यंग ने पिछले वनडे में 125 रन की पारी खेली थी। वहीं, साइफर्ट के बल्ले से 58 रन निकले थे।
गेंदबाजी में अक्षर ने पिछले 6 मैच में 9 विकेट लिए हैं। कीवी टीम के लिए फिशर ने पिछले वनडे में 7 ओवर में एक मेडन के साथ 31 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे।
जानकारी
ऐसा रहेगा मौसम
एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के मुताबिक, माउंट माउंगानुई में रविवार को बारिश की संभावना सिर्फ 15 प्रतिशत है। पूरा मुकाबला बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद है। दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
पिच-रिपोर्ट
ऐसी रहेगी पिच
माउंट माउंगानुई के बे ओवल की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों के लिए मददगार मानी जाती है। यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकता है।
हालांकि, पिच पर गेंद पुरानी होने के बाद बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। बीच के ओवरों में स्पिनरों की भूमिका अहम होगी।
इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 235 रन है। टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है।
जानकारी
कब और कहां देखें मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मुकाबला 15 नवंबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव के द्वारा लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।