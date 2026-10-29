न्यूजीलैंड बनाम भारत, चौथा टी-20: ऑकलैंड के मैदान पर कैसा रहा है दोनों टीमों का प्रदर्शन?

भारतीय टीम ने ईडन पार्क में 3 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं और तीनों में जीत दर्ज की है। यहां उसा सर्वोच्च स्कोर 204 रन है।

वहीं, न्यूजीलैंड ने इस मैदान पर अपना पहला टी-20 अंतरराष्ट्रीय 2005 में खेला था।

कीवी टीम ने 33 मैच खेले हैं, जिनमें से 12 में उसे जीत मिली है, जबकि 16 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।

इसके अलावा, 4 मैच टाई रहे हैं और एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला।