भारत ने तीसरे टी-20 में न्यूजीलैंड को हराया, 10 ओवर में हासिल किया 154 का लक्ष्य

लेखा-जोखा इस तरह से रहा मुकाबला टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसे 34 रन तक 3 झटके लग गए थे। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स (48), मार्क चैपमैन (32) और कप्तान मिचेल सैंटनर (27) ने स्कोर को 150 के पार पहुंचाया। जवाब में भारत से संजू सैमसन (0) जल्दी आउट हुए। इसके बाद अभिषेक, सूर्यकुमार और किशन की पारियों की बदौलत भारत ने केवल 10 ओवर में ही 2 विकेट गंवाते हुए मैच जीत लिया।

गेंदबाजी जसप्रीत बुमाराह ने चटकाए 3 विकेट भारत के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने टिम सिफर्ट (12), सैंटनर (27) और काइल जैमीसन (3) को अपना शिकार बनाया। उन्होंने 4 ओवर में केवल 17 रन खर्च किए। उनके अलावा हार्दिक पांड्या ने ओवर में 23 रन देकर 2 और रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 18 रन खर्च करते हुए 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इससे भारत की गेंदबाजी दमदार रही।

Advertisement

उपलब्धि हर्षित राणा ने कॉनवे को 5वीं बार किया आउट हर्षित राणा ने 4 ओवर में 35 रन खर्च करते हुए डेवोन कॉनवे (1) को पवेलियन की राह दिखाई। खास बात यह रही है कि राणा और कॉनवे की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 5 बार भिड़ंत हुई है और हर बार राणा ने उन्हें पवेलियन की राह दिखाई है। राणा ने कॉनवे के खिलाफ कुल 19 गेंदें फेंकी और 27 रन खर्च किए हैं। इस दौरान कॉनवे उनके खिलाफ केवल 3 चौके लगाने में सफल रहे हैं।

Advertisement

बल्लेबाजी अभिषेक ने जड़ा 8वां टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक सलामी बल्लेबाज अभिषेक ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 8वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 14 गेंदों में पूरा किया। उन्होंने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 53 रन और कप्तान सूर्यकुमार के साथ तीसरे विकेट के लिए 102 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 20 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों से 68 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि अभिषेक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय अभिषेक ने मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने केवल 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। इस प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 12 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था।

रिकॉर्ड अभिषेक ने जड़ा भारत में सबसे तेज अर्धशतक अभिषेक अब भारतीय सरजमीं पर सबसे तेज टी-20 अंतराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इसी तरह यह न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक भी है। उन्होंने इस मामले में किशन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने दूसरे टी-20 मुकाबले में 21 गेंद में अर्धशतक जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था।

अर्धशतक सूर्यकुमार ने जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक भारतीय कप्तान सूर्यकुमार ने लगातार दूसरे मैच में अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 23वां अर्धशतक साबित हुआ, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। अपनी पारी के दौरान उन्होंने अभिषेक के साथ मिलकर 40 गेंदों में 102 रन की नाबाद शतकीय साझेदारी की। वह पारी में 26 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने पहले टी-20 में भी नाबाद 82 रन बनाए थे।

स्कोर भारत ने पावरप्ले में बनाया अपना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भारत ने पावरप्ले (1-6 ओवर) में 94/2 का स्कोर बना लिया था। यह उसका पावरप्ले में बनाया का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले उसने 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ 95/1 का स्कोर बनाया था। इसी तरह भारत ने 3.1 ओवर में अपने 50 रन पूरे किए थे। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में उसके सबसे तेज 50 रन है। इससे पहले उसने 2023 में बांग्लादेश के खिलाफ 3.4 ओवर में 50 रन पूरे किए थे।

रिकॉर्ड भारत ने पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ दर्ज की सबसे तेज जीत भारत ने 154 रन के लक्ष्य को 60 गेंद शेष रहते केवल 10 ओवर में ही हासिल कर लिया। यह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में किसी पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ गेंदों के शेष रहने के लिहाज से दर्ज की गई सबसे बड़ी जीत है। इससे यह पहले रिकॉर्ड वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के नाम दर्ज था, जिसने साल 2024 में किंग्सटन में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए मैच में 37 गेंदें शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया था।

जानकारी भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दर्ज की सबसे तेज जीत भारत ने टी-20 क्रिकेट इतिहास में गेंदों के शेष रहने के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। अब से पहले कीवी टीम के खिलाफ कोई भी टीम किसी भी लक्ष्य को 10 ओवर में हासिल नहीं कर पाई थी।