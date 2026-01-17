भारत बनाम न्यूजीलैंड: तीसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार (18 जनवरी) को खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। इसी तरह माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम भी जीत हासिल कर भारत में पहली बार वनडे सीरीज जीतने का प्रयास करेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा वनडे में दोनों टीमों के बीच 122 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 63 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 51 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत में दोनों टीमों के बीच 42 मुकाबले हुए हैं। 32 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 9 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच में कोई नजीता नहीं निकला है।

प्लेइंग इलेवन इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम भारतीय टीम को इस अहम मुकाबले में सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी से दमदार शुरुआत की उम्मीद रहेगी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव के हाथों में होगी। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। भारत की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

Advertisement

संयोजन इस संयोजन के साथ उतर सकती है न्यूजीलैंड टीम न्यूजीलैंड टीम को अपने सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे और हैनरी निकोल्स से बेहतर शुरुआत की अपेक्षा रहेगी। इसी तरह विल यंग और डेरिल मिचेल फिर से बड़ी पारी खेलकर टीम को मजबूती देना चाहेंगे। गेंदबाजी में काइल जैमीसन बेहतर प्रदर्शन कर टीम हावी करने का प्रयास करेंगे। न्यूजीलैंड की संभावित एकादश: डेवोन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), मिचेल हे (विकेटकीपर), जैकरी फॉल्क्स, क्रर्स्टन क्लार्क, काइल जैमीसन और जेडन लेनोक्स।

Advertisement

पिच कैसा रहता है होलकर स्टेडियम की पिच का मिजाज? यह मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच सपाट है और अच्छे उछाल वाली है। इससे यहां बल्लेबाजी करना आसान होता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है। यहां की आउटफील्ड तेज है और सीमा रेखा छोटी है। हालांकि, यहां ओस की भूमिका भी अहम रहती है। ऐसे में अक्सर दिन-रात के मुकाबले में टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती हैं।

नजरें इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी निगाह कोहली ने पिछले 10 वनडे में 72.13 की औसत से 577 रन बनाए हैं। रोहित के बल्ले से पिछले 10 मैच में 55.78 की औसत से 502 रन निकले हैं। मिचेल ने पिछले 8 मैच में 114.06 की औसत से 573 रन बनाए हैं। कॉनवे के बल्ले से 6 मैच में 256 रन निकले हैं। कुलदीप ने पिछले 8 मैच में 14 विकेट अपने नाम किए हैं। जैमीसन ने पिछले 5 वनडे मुकाबलों में 12 विकेट अपने नाम किए हैं।