भारत बनाम न्यूजीलैंड: दूसरे वनडे मैच का प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार (14 जनवरी) को खेला जाएगा। शुभमन गिल की कप्तानी में पहला मैच जीतने वाली भारतीय टीम जीत दर्ज कर सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। इसी तरह माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी वाली कीवी टीम जीत हासिल कर सीरीज में बराबरी करने का प्रयास करेगी। ऐसे में आइए इस मुकाबले के प्रीव्यू और अन्य महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

हेड-टू-हेड न्यूजीलैंड के खिलाफ भारी रहा है भारत का पलड़ा वनडे में दोनों टीमों के बीच 121 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 63 में भारतीय टीम को जीत मिली है, जबकि 50 मैच कीवी टीम ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है और 7 मुकाबलों में कोई नतीजा नहीं निकला है। भारत में दोनों टीमों के बीच 41 मुकाबले हुए हैं। 32 मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है और 8 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 1 मैच में कोई नजीता नहीं निकला है।

प्लेइंग इलेवन इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है भारतीय टीम शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली से टीम को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। कप्तान गिल और श्रेयस अय्यर भी बड़ी पारी खेलने को आतुर होंगे। वहीं, स्पिन गेंदबाजी की कमान कुलदीप यादव के हाथों में होगी। मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। भारत की संभावित एकादश: रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, नितीश रेड्डी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह।

पिच कैसा रहता है राजकोट की पिच का मिजाज? यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां की पिच सपाट है और अच्छे उछाल वाली है। इससे यहां बल्लेबाजी करना आसान होता है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, लेकिन बाद में स्पिनर्स भी असरदार होते हैं। टीमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं। यहां 7 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें से 6 पहले बल्लेबाजी करने वाली और एक मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने जीते हैं।

निगाह इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर होगी नजरें कोहली ने पिछले 10 वनडे मैच में 70.63 की औसत से 565 रन बनाए हैं। रोहित के बल्ले से पिछले 10 मैच में 54.78 की औसत से 493 रन निकले हैं। मिचेल ने पिछले 8 मैच में 86.33 की औसत से 518 रन बनाए हैं। ब्रेसवेल के बल्ले से 10 मैच में 256 रन निकले हैं। कुलदीप ने पिछले 8 मैच में 15 विकेट अपने नाम किए हैं। जैमीसन ने पिछले 4 वनडे मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए हैं।