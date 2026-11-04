भारतीय टीम को पहले वनडे मैच में शानदार जीत मिली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराया, मैच में बने ये रिकॉर्ड्स

लेखन आदर्श कुमार 03:14 pm Nov 04, 202603:14 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को डकवर्थ लुईस (DLS) नियम के तहत 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 5 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बारिश के कारण दूसरी पारी में 2 बार खेल रोकना पड़ा। इसके बाद भारतीय टीम को 32 ओवर में 143 रन का लक्ष्य मिला। न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 185 रन पर सिमट गई थी।