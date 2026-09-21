भारत बनाम जापान: एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले का प्रीव्यू और अन्य आंकड़े

ईशान किशन इस समय साल 2026 में सबसे ज्यादा टी-20 अंतरराष्ट्रीय रन (902 रन) बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

उन्होंने यह रन 172.46 के शानदार स्ट्राइक रेट, एक शतक और 6 अर्धशतकों की मदद से बनाए हैं।

इसी तरह अभिषेक शर्मा भी अफगानिस्तान के खिलाफ शतक जड़कर फाॅर्म में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में दोनों पर सभी की निगाहें रहने वाली है।

इसी तरह अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो वह भी बड़ी पारी खेल सकते हैं।