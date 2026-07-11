भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबले में कई रिकॉर्ड्स दांव पर होंगे

भारत बनाम इंग्लैंड: 5वें टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में दांव पर होंगे ये रिकॉर्ड

लेखन भारत शर्मा 05:50 pm Jul 11, 202605:50 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल में खेला जाएगा। इस मुकाबले में कई बड़े रिकॉर्ड दांव पर लगे होंगे। इंग्लैंड टीम पहले ही 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में वह इस मुकाबले को जीतकर भी ऐतिहासिक क्लीन स्वीप करने का प्रयास करेगी। आइए मुकाबले में बनने वाले रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं।