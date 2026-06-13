हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी की (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत बनाम अफगानिस्तान: डेब्यू मुकाबले में गुरनूर बरार और हर्ष दुबे का शानदार रहा प्रदर्शन

लेखन आदर्श कुमार 09:20 pm Jun 13, 202609:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने अपना डेब्यू किया। बारिश के कारण 50 ओवर का ये मुकाबला 25-25 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगान टीम ने 194 रन बनाने में सफल रही। हर्ष और गुरनूर ने इस दौरान 3-3 विकेट चटकाए। ऐसे में आइए दोनों के आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं।