भारत बनाम अफगानिस्तान: एकमात्र टेस्ट के लिए दोनों टीमें, शेड्यूल और सभी अहम जानकारी

अफगान ऐसी है अफगानी टीम अफगानिस्तान की टेस्ट टीम में सेदिकुल्लाह अटल और रहमत शाह की वापसी हुई है। स्टार ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई को भी टीम में शामिल किया गया है। राशिद खान इस टेस्ट के लिए उपलब्धि नहीं हैं। ऐसी है अफगानिस्तान की टेस्ट टीम: हश्मतुल्लाह शहीदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शरफुद्दीन अशरफ, नंगेयालिया खारोटाई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी और सलीम साफी।

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हेड-टू-हेड भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता है एकमात्र टेस्ट अब तक ये दोनों टीमें टेस्ट में एक बार (2018) आपस में भिड़ी थी, जिसे भारत ने पारी और 262 रन से जीता था। चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए उस मैच में मेजबान टीम ने अपनी पहली पारी में 474 रन बनाए थे, जिसमें मुरली विजय और शिखर धवन ने शतक लगाए थे। जवाब में अफगान टीम की पहली पारी 109 रन पर सिमटी थी। इसके बाद फॉलऑन खेलते हुए मेहमान टीम दूसरी पारी में 103 रन पर ढेर हुई थी।

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