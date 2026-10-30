भारतीय टीम में बड़े बदलाव हुए हैं (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

न्यूजीलैंड दौरा: भारतीय क्रिकेट टीम में हुए 3 बड़े बदलाव, ये खिलाड़ी वनडे सीरीज से बाहर

लेखन आदर्श कुमार 10:07 am Oct 30, 202610:07 am

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड में है, जहां 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दौरे को लेकर 3 बड़े बदलाव किए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण वनडे टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि नितीश रेड्डी सिर्फ एक वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, मोहम्मद सिराज को इंडिया-A की टीम में शामिल किया गया है।