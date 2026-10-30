न्यूजीलैंड दौरा: भारतीय क्रिकेट टीम में हुए 3 बड़े बदलाव, ये खिलाड़ी वनडे सीरीज से बाहर
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम इस समय न्यूजीलैंड में है, जहां 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेली जा रही है। इसके बाद 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दौरे को लेकर 3 बड़े बदलाव किए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा चोट के कारण वनडे टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि नितीश रेड्डी सिर्फ एक वनडे के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं, मोहम्मद सिराज को इंडिया-A की टीम में शामिल किया गया है।
फिटनेस
टेस्ट सीरीज में हो सकती है प्रसिद्ध की वापसी
हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे तेज गेंदबाज प्रसिद्ध को मैच खेलने के लिए जरूरी फिटनेस और गेंदबाजी का कार्यभार हासिल करने में अभी कुछ और समय लगेगा।
वह न्यूजीलैंड-A के खिलाफ तीसरे और आखिरी 4 दिवसीय मुकाबले में इंडिया-A की टीम से जुड़ सकते हैं।
हालांकि, इसके लिए उन्हें वापसी से पहले फिटनेस आकलन (रिटर्न टू प्ले) पास करना होगा। इस मैच से उन्हें अभ्यास का मौका मिलेगा और वह टेस्ट सीरीज की तैयारी कर सकेंगे।
टीम
न्यूजीलैंड-A के खिलाफ मुकाबले के लिए ऐसी है इंडिया-A की टीम
वहीं, सिराज 31 अक्टूबर, 2026 से न्यूजीलैंड-A के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे 4 दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया-A की टीम से जुड़ेंगे।
न्यूजीलैंड-A के खिलाफ दूसरे 4 दिवसीय मुकाबले के लिए ऐसी है इंडिया-A की संशोधित टीम: यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, यश राठौड़, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, शिखर मोहन, मुकेश चौधरी, मुकेश कुमार, मानव सुथार और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।
हिस्सा
टेस्ट सीरीज के कारण नितीश 4 वनडे का हिस्सा नहीं होंगे
नितीश न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 नवंबर, 2026 को होने वाले पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बने रहेंगे।
इसके बाद वह न्यूजीलैंड-A के खिलाफ तीसरे और आखिरी 4 दिवसीय मुकाबले के लिए इंडिया-A की टीम से जुड़ेंगे।
इस मैच के जरिए उन्हें होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास का मौका मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 19 नवंबर से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज शुरू होनी है।
टीम
ऐसी है भारत की संशोधित वनडे टीम
पहले 3 वनडे मुकाबलों के लिए संशोधित टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और नितीश रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए)।
चौथे और पांचवें वनडे के लिए टीम: श्रेयस (कप्तान), रोहित, कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर और उपकप्तान), अक्षर, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर, गायकवाड़, अर्शदीप, कुशाग्र, सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप।