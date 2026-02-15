भारतीय टीम ने टी-20 विश्व कप इतिहास में पाकिस्तान के खिलाफ अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया 

किशन किशन ने खेली अर्धशतकीय पारी किशन ने पारी का दूसरा ओवर करने आए शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने इरादे जाहिर किए। प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान ने नई गेंद से भी अपने स्पिनरों से गेंदबाजी कराई और किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। बेहतर लय में नजर आ रहे किशन 40 गेंदों में 77 रन की पारी खेलकर आउट हुए। उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 87 रन की साझेदारी की।

अभिषेक अभिषेक ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार दूसरे मुकाबले में अपना खाता खोले बिना आउट हुए। क्रिकबज के अनुसार, अभिषेक अपने पहले 2 टी-20 विश्व कप मैचों (फुल मेंबर्स) में डक पर आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। वह इस सूची में आशीष नेहरा और इमरुल कायेस के साथ शामिल हो गए। इस प्रारूप में अभिषेक के पिछले 6 स्कोर 0(4), 0(1), 30(16), 0(1), 68*(20), और 0(1) रन रहे हैं।

जानकारी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 विश्व कप में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 विश्व कप में अपना सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया। इससे पहले 2022 के संकरण में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध 160/6 का स्कोर बनाया था।

