भारत का बांग्लादेश दौरा जनवरी 2027 में हो सकता है संभव, BCCI तलाश रहा विंडो- रिपोर्ट

इंडिया टुडे के मुताबिक, दोनों देशों के बोर्ड्स के बीच सकारात्मक बात हुई है और जनवरी के पहले सप्ताह में 3 वनडे और 3 ही टी-20 मैचों की सीरीज के लिए विंडो तलाशी जा रही है।

BCCI और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

भारतीय टीम के दौरे के लिए अंतिम फैसला भारतीय सरकार का होगा। बोर्ड इस दौरे को अंतिम रूप देने से पहले सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है।