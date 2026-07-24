एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम, शेड्यूल और अन्य जानकारी 

महिला क्रिकेट के क्वार्टर-फाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा।

अन्य मैचों में बांग्लादेश बनाम चीन, श्रीलंका बनाम मलेशिया और पाकिस्तान बनाम थाईलैंड के मुकाबले शामिल हैं।

सेमीफाइनल में इन मैचों के विजेता आमने-सामने होंगे।

भारत और जापान की विजेता टीम का मुकाबला बांग्लादेश या चीन से होगा और इसी तरह श्रीलंका बनाम मलेशिया के विजेता का मुकाबला पाकिस्तान/थाईलैंड से होगा।

इसके बाद नॉकआउट राउंड होंगे और अंत में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।