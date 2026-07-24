एशियाई खेल 2026 के लिए भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम, शेड्यूल और अन्य जानकारी
क्या है खबर?
भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमें जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों के क्वार्टर फाइनल में सीधे प्रवेश करेंगी। इन वैश्विक खेलों में क्रिकेट का शेड्यूल घोषित हो चुका है, जिसमें महिला प्रतियोगिता 17 से 22 सितंबर तक होगी, जबकि पुरुष टूर्नामेंट 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक खेला जाएगा। बता दें कि पिछले एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीते थे।
पुरुष टीमें
भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें हैं क्वार्टर फाइनल में
एशियाई खेलों में पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप-A में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल शामिल हैं, जबकि ग्रुप-B में हांगकांग चीन, मलेशिया और ओमान हैं।
प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर-फाइनल में पहुंचेंगी, जहां वे सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए सीडेड टीमों का सामना करेंगी।
भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान सीडेड टीमें हैं, जो सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। सेमीफाइनल के बाद फाइनल में स्वर्ण पदक दांव पर होंगे।
टीम
ऐसी है भारतीय टीम
श्रेयस अय्यर जापान में एशियाई खेल 2026 में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। टीम में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई भी शामिल हैं।
एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी।
महिला वर्ग
क्वार्टर-फाइनल में जापान से भिड़ेगी भारतीय महिला टीम
महिला क्रिकेट के क्वार्टर-फाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा।
अन्य मैचों में बांग्लादेश बनाम चीन, श्रीलंका बनाम मलेशिया और पाकिस्तान बनाम थाईलैंड के मुकाबले शामिल हैं।
सेमीफाइनल में इन मैचों के विजेता आमने-सामने होंगे।
भारत और जापान की विजेता टीम का मुकाबला बांग्लादेश या चीन से होगा और इसी तरह श्रीलंका बनाम मलेशिया के विजेता का मुकाबला पाकिस्तान/थाईलैंड से होगा।
इसके बाद नॉकआउट राउंड होंगे और अंत में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
महिला टीम
ऐसी है भारतीय महिला टीम
2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कामलिनी (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, और नंदनी शर्मा।
श्रेयांका पाटिल अगर फिट हो जाती हैं तो इन खेलों के लिए उपलब्ध होगी। वह टी-20 विश्व कप 2026 में चोटिल होकर बाहर हो गई थी।