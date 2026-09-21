भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कई छोटे स्कोर बनाए हैं (फाइल तस्वीर)

वनडे क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत के सबसे छोटे टीम स्कोर

लेखन आदर्श कुमार 06:16 pm Sep 21, 202606:16 pm

क्या है खबर?

वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ कई विशाल स्कोर खड़े किए हैं, लेकिन कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती भी नजर आई है। मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने टीम कई बार बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रही, जिसका असर नतीजों पर भी पड़ा। ऐसे में आइए आगामी वनडे सीरीज से पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे छोटे स्कोर पर नजर डालते हैं।