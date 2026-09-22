वनडे क्रिकेट: रनों के लिहाज से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी जीत

भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ रनों के हिसाब से चौथी सबसे बड़ी जीत साल 2011 में मिली थी। उसने 153 रन से जीत दर्ज की थी।

इंदौर में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 418/5 का स्कोर बनाया था। वीरेंद्र सहवाग ने 149 गेंदों में 219 रन की धमाकेदार पारी खेली थी।

गौतम गंभीर ने 67 गेंदों में 67 रन बनाए थे।

जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 49.2 ओवर में 265 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।