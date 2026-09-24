वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारियां
क्या है खबर?
वनडे क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच कई यादगार मुकाबले देखने को मिले हैं। इस दौरान भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार पारियां खेलने के साथ-साथ बड़ी साझेदारियां भी की हैं। इन साझेदारियों ने कई मुकाबलों में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कुछ भारतीय जोड़ियों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए बहुत बड़ी साझेदारियां निभाई हैं। ऐसे में आइए वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों द्वारा की गई सबसे बड़ी जोड़ियों पर नजर डालते हैं।
#1
रोहित शर्मा और विराट कोहली (246 रन, साल-2018)
इस सूची में पहले स्थान पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी है।
दोनों ने साल 2018 में गुवाहाटी के मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 246 रन जोड़ दिए थे।
मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 322/8 का स्कोर बनाया। जवाब में भारतीय टीम 42.1 ओवर में केवल 2 विकेट खोकर मुकाबला जीत गई थी।
रोहित शर्मा ने 152 रन की पारी खेली थी। वहीं, विराट कोहली के बल्ले से 140 रन निकले थे।
#2
रोहित और केएल राहुल (227 रन, साल- 2019)
दूसरे स्थान रोहित और केएल राहुल की जोड़ी है। दोनों ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में पहले विकेट के लिए 227 रन जोड़े।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 387/5 का स्कोर बनाया था।
रोहित ने 138 गेंदों में 159 रन बनाए थे। राहुल के बल्ले से 104 गेंदों में 102 रन निकले थे। जवाब में वेस्टइंडीज 43.3 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 107 रन से जीत मिली।
#3
रोहित और अंबाती रायडू (211 रन, साल-2018)
तीसरे स्थान पर रोहित और अंबाती रायडू की जोड़ी है। दोनों बल्लेबाजों ने साल 2018 में बोर्बोन स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ 211 रन जोड़े थे।
पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 377/5 का स्कोर बनाया था। रोहित ने 137 गेंदों में 162 रन बनाए थे।
रायडू के बल्ले से 81 गेंदों में 100 रन निकले थे। जवाब में वेस्टइंडीज 36.2 ओवर में 153 रन पर ऑलआउट हो गई थी।
भारतीय टीम को 224 रन से जीत मिली थी।
#4
वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली (196 रन, साल- 2002)
वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली की जोड़ी चौथे स्थान पर है। साल 2002 के राजकोट वनडे में इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 196 रन जोड़े थे।
गांगुली ने 83 गेंदों में 72 रन बनाए थे। सहवाग के बल्ले से 82 गेंदों में 114 रन निकले थे।
भारत ने डकवर्थ लुइस नियम (DLS) से वो मुकाबला 81 रन से जीत लिया था।
वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की थी और 300/5 का स्कोर बनाने में सफल रही थी।