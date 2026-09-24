वनडे क्रिकेट: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ओर से की गई सबसे बड़ी साझेदारियां

दूसरे स्थान रोहित और केएल राहुल की जोड़ी है। दोनों ने साल 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ विशाखापट्टनम वनडे में पहले विकेट के लिए 227 रन जोड़े।

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 387/5 का स्कोर बनाया था।

रोहित ने 138 गेंदों में 159 रन बनाए थे। राहुल के बल्ले से 104 गेंदों में 102 रन निकले थे। जवाब में वेस्टइंडीज 43.3 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारतीय टीम को 107 रन से जीत मिली।