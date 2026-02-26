भारत ने टी-20 विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया, हार्दिक-अभिषेक ने लगाए अर्धशतक

रिकॉर्ड भारत ने अपना 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा इससे पहले टी-20 विश्व कप में भारत का पिछला सबसे बड़ा स्कोर 218/4 रन था, जो 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच में बना था। उस मैच में युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगातार 6 छक्के लगाने का कारनामा किया था। बता दें कि टी-20 विश्व कप में भारत का तीसरा सबसे बड़ा स्कोर 210/2 है, जो 2021 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बनाया था।

सर्वोच्च स्कोर टी-20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सर्वोच्च स्कोर भारत ने टी-20 विश्व कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। बता दें कि इस टूर्नामेंट के इतिहास में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड श्रीलंका (260/6 बनाम केन्या, 2007) के नाम पर दर्ज है। श्रीलंका और भारत के अलावा वेस्टइंडीज ऐसी टीम है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में 250+ रन का आंकड़ा पार कर चुकी है। बता दें कि कैरेबियाई टीम ने इसी संस्करण में जिम्बाब्वे के खिलाफ 254/6 का स्कोर बनाया था।

भारत भारत ने पारी में लगाए कुल 17 छक्के भारतीय टीम की पारी में कुल 17 छक्के लगे, जिसमें तिलक, हार्दिक और अभिषेक ने सर्वाधिक 4-4 छक्के लगाए। बता दें कि टी-20 विश्व कप में एक पारी में भारत से ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज और नीदरलैंड के नाम पर दर्ज है। नीदरलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 2014 में 19 छक्के लगाए थे। वहीं वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध 2026 में 19 ही छक्के जड़े थे।

