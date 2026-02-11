भारत-पाकिस्तान मैच के चलते कोलंबो जाने वाली उड़ानों का किराया बढ़ गया है

भारत-पाकिस्तान मैच: कोलंबाे जाने वाली उड़ानों का किराया लाखों में पहुंचा, होटल भी महंगे

क्या है खबर?

टी-20 विश्व कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार (15 फरवरी) को होने वाले मुकाबले को हरी झंडी मिलने के बाद क्रिकेट प्रशंसकों में जरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इसका असर ट्रैवल बिजनेस में देखा जा रहा है। मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा और इसके चलते वहां जाने वाली उड़ानों के किराये में जबरदस्त उछाल आ गया है। दिल्ली और मुंबई से कोलंबो जाने का किराया आम दिनों से 4-5 गुना तक बढ़ गया है।