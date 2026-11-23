भारत-पाकिस्तान खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने पर MCC ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
क्रिकेट के नियमों का संरक्षक माने जाने वाले मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (MCC) ने भारतीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बीच जारी हैंडशेक विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। MCC के नियम प्रबंधक और क्रिकेट प्रमुख फ्रेजर स्टीवर्ट ने कहा कि क्लब चाहता है कि दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाएं, लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता। यह बयान इंडिया-A और पाकिस्तान-A के बीच मैच के बाद आया है।
बयान
स्टीवर्ट ने क्या कहा?
स्टीवर्ट ने माना कि खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने के फैसले के पीछे उच्च अधिकारियों के निर्देश हो सकते हैं।
उन्होंने कहा, "अगर हैंडशेक को लेकर ऊपर से कोई निर्देश आते हैं तो यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर MCC का नियंत्रण हो।"
उनका यह बयान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रिश्तों की जटिलता को उजागर करता है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट संबंधों में ऐसे मामलों को लेकर स्थिति और संवेदनशील हो जाती है।
नियंत्रण
MCC का नियंत्रण केवल मैदान पर होने वाली गतिविधियों तक सीमित
स्टीवर्ट ने जोर देकर कहा कि MCC का नियंत्रण केवल मैदान पर होने वाली गतिविधियों तक सीमित है।
उन्होंने कहा, "खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं अंपायरों और उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं। साथ ही वे खेल का भी पूरा सम्मान करते हैं।"
स्टीवर्ट के इस बयान से स्पष्ट है कि मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार क्रिकेट की गरिमा और उसकी निष्पक्षता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।
भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद खेल भावना का सम्मान जरूरी है।
विवाद
सैंडपेपर विवाद पर भी बोले स्टीवर्ट
स्टीवर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में सैंडपेपर के इस्तेमाल को लेकर जारी बहस पर भी अपनी बात रखी।
उन्होंने आगे कहा, "क्रिकेट के नियमों के लिहाज से गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल करना स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है।"
उनकी इस टिप्पणी से साफ है कि क्रिकेट के नियमों के तहत कुछ गतिविधियां सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन मानी जाती हैं।
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित खिलाड़ियों के खिलाफ उचित कार्रवाई और सजा का प्रावधान है।
टेस्ट क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में नो-बॉल के बाद फ्री हिट देने के प्रस्ताव पर होगा विचार
स्टीवर्ट ने यह भी खुलासा किया कि MCC टेस्ट क्रिकेट में नो-बॉल के बाद फ्री हिट देने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, "फ्री हिट का प्रावधान फिलहाल क्रिकेट के नियमों में शामिल नहीं है। हालांकि, यह ऐसा विषय है जिस पर हम विचार करेंगे।"
उनके इस बयान से संकेत मिलता है कि क्रिकेट के नियमों के संरक्षक अलग-अलग प्रारूपों की जरूरतों के अनुसार नियमों में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं।
नियम
MCC नियमों को क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा अनुवाद
MCC नियमों को क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय खेल संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, "खेल को सभी के लिए सुलभ बनाना हमारी भूमिका का हिस्सा है। क्रिकेट के नियम जटिल हैं।"
इसका उद्देश्य खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए खेल के नियमों को समझना आसान बनाना है।
इसके जरिए भाषा की बाधाओं को दूर कर अधिक से अधिक लोगों तक क्रिकेट के नियमों की जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
शुरुआत
कब हुई थी इसकी शुरुआत?
साल 2025 टी-20 एशिया कप के दौरान हाथ मिलाने से इनकार की शुरुआत उस समय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने की थी।
उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान के कप्तान आघा सलमान से हाथ नहीं मिलाया था। यह कदम अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों के प्रति सम्मान जताने के लिए उठाया गया था।
इसके बाद फाइनल जीतने के बाद भारतीय टीम ने PCB प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था।