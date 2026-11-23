स्टीवर्ट ने जोर देकर कहा कि MCC का नियंत्रण केवल मैदान पर होने वाली गतिविधियों तक सीमित है।

उन्होंने कहा, "खिलाड़ी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं अंपायरों और उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं। साथ ही वे खेल का भी पूरा सम्मान करते हैं।"

स्टीवर्ट के इस बयान से स्पष्ट है कि मैदान पर खिलाड़ियों का व्यवहार क्रिकेट की गरिमा और उसकी निष्पक्षता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है।

भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद खेल भावना का सम्मान जरूरी है।