भारत ने बनाया टी-20 विश्व कप इतिहास में पावरप्ले का सर्वोच्च स्कोर, जानिए आंकड़े

भारत के लिए पावरप्ले में अभिषेक ने 19 गेंदों में 51 रन बनाए और सैमसन ने 17 गेंदों में 33 रन का योगदान दिया। इस स्कोर के साथ भारत ने वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 92/1 का स्कोर खड़ा किया था। इस सूची में नीदरलैंड क्रिकेट टीम तीसरे नंबर पर है, जिसने टी-20 विश्व कप 2014 में आयरलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ पावरप्ले में 91/1 का स्कोन बनाया था।

रिकॉर्ड

भारत ने अपने सर्वोच्च स्कोर को पीछे छोड़ा

इस मैच के साथ ही भारत ने टी-20 विश्व कप के पावरप्ले में अपने पिछले सर्वोच्च स्कोर पीछे छोड़ दिया है। भारत ने इसी विश्व कप में नामीबिया क्रिकेट टीम के खिलाफ 86/1 का स्कोर बनाया था। इससे पहले उसने 2022 विश्व कप में स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाए थे। इसी तरह भारत ने इस विश्व कप में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए थे।