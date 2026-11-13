बिना खाता खोले आउट हुए कोहली (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने पहले ही ओवर में बिना रन बनाए गंवाए 3 विकेट, ये अनचाहे रिकॉर्ड्स बनाए

लेखन अंकित पसबोला 12:26 pm Nov 13, 202612:26 pm

क्या है खबर?

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ चौथे वनडे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की बेहद खराब शुरुआत रही। जीत के लिए मिले 334 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने पहले ही ओवर में बिना कोई रन बनाए 3 विकेट गंवाए। यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में पहला ऐसा मौका है, जब भारत ने बिना कोई रन बनाए 3 विकेट खोए हैं। इस बीच भारतीय टीम द्वारा बनाए गए अनचाहे रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं।