भारत ने जीती सीरीज (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने तीसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज को किया क्लीन स्वीप

लेखन अंकित पसबोला 08:12 pm Jul 26, 202608:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी-20 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 35 रन से हराते हुए सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/5 का स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 157/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।