भारत ने तीसरे टी-20 में जिम्बाब्वे को हराया, सीरीज को किया क्लीन स्वीप
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी टी-20 में जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को 35 रन से हराते हुए सीरीज को 3-0 से क्लीन स्वीप किया। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192/5 का स्कोर बनाया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने 81 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम पूरे ओवर खेलने के बावजूद 157/7 का स्कोर ही बना सकी। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से जीती भारतीय टीम
भारत से अभिषेक (2) के जल्दी आउट होने के बाद सूर्यवंशी और ईशान किशन (29) ने पारी को संभाला।
इसके बाद श्रेयस अय्यर (27) और रिंकू सिंह (25) ने उपयोगी योगदान देकर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया।
जवाब में ब्रायन बेनेट और कप्तान सिकंदर रजा अपना खाता भी नहीं खोल सके।
इसके बाद वेस्ली मधेवेरे (28) और रयान बर्ल (54*) ने संघर्ष किया, लेकिन जीत नहीं दिला सके। भारत से मयंक यादव ने 3 विकेट लिए।
सूर्यवंशी
सूर्यवंशी ने लगाया अपना दूसरा अर्धशतक
सूर्यवंशी ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक लगाया।
सूर्यवंशी ने पारी के चौथे ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस युवा बल्लेबाज ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने ईशान किशन (29) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।
सूर्यवंशी 49 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे।
अभिषेक
अभिषेक ने लगातार तीसरे मैच में किया निराश
भारत से पारी की शुरुआत करने आए अभिषेक शर्मा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले, अभिषेक ने पहले 2 मैचों में क्रमशः 1 और 8 रन के स्कोर किए थे।
इस सीरीज के दौरान अभिषेक लगातार तीन मौकों पर मुजरबानी के हाथों आउट हुए हैं।
उन्होंने कुल 11 रन बनाए और उनकी औसत 3.66 की रही।
क्रिकइंफो के अनुसार, अभिषेक अब तक टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में मुजरबानी द्वारा चार बार आउट हो चुके हैं।
जानकारी
अभिषेक ने बनाया ये अनचाहा रिकॉर्ड
अभिषेक अब 3 मैचों की टी-20 सीरीज में सबसे कम रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी (शीर्ष-7 बल्लेबाजों में) बन गए हैं। उन्होंने श्रेयस अय्यर का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 14 रन बनाए थे।
रयान बर्ल
रयान बर्ल ने खेली संघर्षपूर्ण पारी
लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे ने जब 34 रन के स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, तब बर्ल क्रीज पर आए।
उन्होंने लगातार गिर रहे विकेटों के बीच पारी को संभालने का प्रयास किया।
उन्होंने मधेवेरे के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी की।
19वें ओवर के दौरान उन्होंने 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 5वां अर्धशतक रहा।