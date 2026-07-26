जिम्बाब्वे बनाम भारत: वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

सूर्यवंशी ने पारी के चौथे ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस युवा बल्लेबाज ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।

विकेटकीपर बल्लेबाज किशन 26 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए।

सूर्यवंशी 49 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे।