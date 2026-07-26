जिम्बाब्वे बनाम भारत: वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े

जिम्बाब्वे बनाम भारत: वैभव सूर्यवंशी ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना दूसरा अर्धशतक लगाया, जानिए उनके आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में 81 रन की जोरदार पारी खेली। वह अपने युवा टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में पहले शतक से चूक गए। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा अर्धशतक साबित हुआ। बता दें कि सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 50 रन बनाए थे। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
पारी
जोरदार रही सूर्यवंशी की पारी
सूर्यवंशी ने पारी के चौथे ओवर में ब्लेसिंग मुजराबानी के खिलाफ एक चौका और एक छक्का लगाया।
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में इस युवा बल्लेबाज ने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर ली और 31 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की।
विकेटकीपर बल्लेबाज किशन 26 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए।
सूर्यवंशी 49 गेंदों में 81 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 4 छक्के शामिल रहे।
आंकड़े
ऐसा है सूर्यवंशी का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे के दौरान अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद 3 मैचों में इंग्लैंड के खिलाफ क्रमश: 14, 13 और 15 के स्कोर किए।
खराब प्रदर्शन और इंग्लैंड में भारत की शर्मनाक हार के बाद सूर्यवंशी को खूब आलोचना का सामना करना पड़ा था।
उन्होंने अब तक 6 पारियों में 32.16 की औसत और 189.21 की स्ट्राइक रेट के साथ 193 रन बनाए हैं।