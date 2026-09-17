भारत ने तीसरे टी-20 में अफगानिस्तान को हराते हुए सीरीज क्लीन स्वीप की, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 127 रन से हराते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप किया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 221/7 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा का शतक (108) शामिल रहा। जवाब में अफगानी टीम सिर्फ 94 रन पर सिमट गई। भारत से रवि बिश्नोई और नितीश रेड्डी ने 3-3 विकेट लिए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।
लेखा-जोखा
इस तरह से रोचक रहा मुकाबला
भारत से संजू सैमसन (50) और अभिषेक की सलामी जोड़ी ने 141 रन की साझेदारी की।
जोरदार शुरुआत के बाद अन्य भारतीय बल्लेबाजों ने निराश किया और निरंतर आउट होते चले गए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 20 गेंदों में 29 रन की पारी खेली।
लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानी टीम ने 47 रन तक अपने 4 विकेट गंवा दिए। इसके बाद भी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने निराश किया और टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।
जानकारी
भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया
भारतीय टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। क्रिकबज के मुताबिक, अफगान टीम के विरुद्ध सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड आयरलैंड (225/7, 2013) के नाम पर है।
सैमसन
सैमसन ने लगाया अपना 7वां अर्धशतक
सैमसन ने पारी के 5वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में मोहम्मद नबी के खिलाफ छक्के लगाए।
इस बीच तीसरी गेंद पर 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उनको जीवनदान मिला, जब विपक्षी कप्तान इब्राहिम जादरान ने उनका कैच छोड़ा।
इस मौके का सैमसन ने पूरा फायदा उठाते हुए 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।
वह 35 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए।
उपलब्धि
सैमसन ने पूरे किए अपने 9,000 टी-20 रन
अपनी इस अर्धशतकीय पारी के 23वां रन बनाते ही सैमसन ने 9,000 टी-20 रन पूरे किए।
उन्होंने अब तक 351 टी-20 मैच खेले हैं, जिसकी 334 पारियों में उन्होंने लगभग 30 की औसत के साथ 9,027 रन बनाए हैं।
इस बीच वह 8 शतक और 57 अर्धशतक लगा चुके हैं।
IPL करियर में सैमसन ने 31.78 की औसत और 243 छक्कों की मदद से 4,841 रन बना चुके हैं।
अभिषेक
अभिषेक ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपना तीसरा शतक लगाया
अभिषेक ने पारी का दूसरा ओवर करने आए अजमातुल्लाह उमरजई के खिलाफ एक चौका और छक्का लगाते हुए आक्रामक शुरुआत की।
बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
इसके बाद भी उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए 30 गेंदों में शतक पूरा किया। वह टी-20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बने।
वह 34 गेंदों में 108 रन बनाकर आउट हुए।
रिकॉर्ड
अभिषेक ने रोहित शर्मा का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा
भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो अभिषेक से पहले सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम पर दर्ज था।
पूर्व भारतीय कप्तान ने 35 गेंदों में श्रीलंका के खिलाफ शतक लगाया था। अभिषेक द्वारा लगाया गया शतक, टेस्ट खेलने वाले देश के किसी भी बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है।
विश्व क्रिकेट में सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान (27 गेंद बनाम साइप्रस, 2024) के नाम पर दर्ज है।
ईशान किशन
इस सूची में शामिल हुए ईशान किशन
ईशान किशन ने 8 गेंदों में 10 रन बनाए। इस बीच वह एक कैलेंडर वर्ष में 1,500+ टी-20 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बने।
उनसे पहले विराट कोहली (2016), सूर्यकुमार यादव (2022) और अभिषेक शर्मा (2025) ऐसा कर चुके हैं।
बता दें कि किशन ने इस साल अब तक टी-20 मैचों में 26 पारियों में 36.08 की औसत के साथ 902 रन बनाए हैं।
IPL 2026 में उन्होंने 602 रन बनाए थे।
अन्य रिकॉर्ड्स
मैच में बने ये अन्य रिकॉर्ड्स
सिर्फ 94 रन पर ऑल-आउट होना टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान का सबसे कम स्कोर है।
इससे पहले न्यूनतम स्कोर 111/8 था, जो एशिया कप 2022 में दुबई में बना था।
टी-20 अंतरराष्ट्रीय में रनों के लिहाज से यह अफगान टीम की सबसे बड़ी हार है।
यह 10वां ऐसा टी-20 मैच है, जिसे भारतीय टीम ने 100 या अधिक रन के अंतर से जीता है।
भारत के अलावा कनाडा ने भी 10 मैच, 100+ रन से जीते हैं।