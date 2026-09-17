भारत ने सीरीज की अपने नाम (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने तीसरे टी-20 में अफगानिस्तान को हराते हुए सीरीज क्लीन स्वीप की, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 10:37 pm Sep 17, 202610:37 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे टी-20 मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 127 रन से हराते हुए सीरीज को क्लीन स्वीप किया। अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने 221/7 का स्कोर बनाया, जिसमें अभिषेक शर्मा का शतक (108) शामिल रहा। जवाब में अफगानी टीम सिर्फ 94 रन पर सिमट गई। भारत से रवि बिश्नोई और नितीश रेड्डी ने 3-3 विकेट लिए। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।