अफगानिस्तान बनाम भारत: संजू सैमसन ने लगाया लगातार दूसरा अर्धशतक, पूरे किए अपने 9,000 टी-20 रन

सैमसन ने पारी के 5वें ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में मोहम्मद नबी के खिलाफ छक्के लगाए।

इस बीच तीसरी गेंद पर 22 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर उनको जीवनदान मिला, जब विपक्षी कप्तान इब्राहिम जादरान ने उनका कैच छोड़ा।

इस मौके का सैमसन ने पूरा फायदा उठाते हुए 34 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया।

वह 35 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए।