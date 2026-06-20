भारत ने जीती सीरीज (तस्वीर: एक्स/@BCCI)

भारत ने तीसरे वनडे में अफगानिस्तान को हराते हुए 3-0 से जीती सीरीज, ये बने रिकॉर्ड्स

लेखन अंकित पसबोला 07:53 pm Jun 20, 202607:53 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हराते हुए 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। चेन्नई में हुए मैच में अफगान टीम पहले खेलते हुए 218 रन पर ही सिमट गई, जिसमें हशमतुल्लाह शाहिदी ने शतक (102) लगाया। जवाब में मेजबान टीम ने यशस्वी जायसवाल (110*) और रोहित शर्मा (79) की पारियों की बदौलत लक्ष्य हासिल किया। आइए मैच में बने रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं।