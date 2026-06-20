भारत बनाम अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी ने जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

भारत बनाम अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी ने जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स
क्या है खबर?
अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 128 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही और मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई पाई। आइए शाहिदी की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही शाहिदी की पारी और साझेदारी?
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान को 26 रन के कुल स्कोर पर 2 बड़े झटके लग गए थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए शाहिदी के सामने भी 2 और विकेट गिर गए। इसके बाद उन्होंने अजमतुल्लाह उमरजई (50) के साथ 5वें विकेट के लिए 114 गेंदों में 105 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मुश्किल से बाहर निकाला। वह अपनी पारी में अब तक 13 चौके और 1 छक्का जड़ चुके हैं।
उपलब्धि
शाहिदी और उमरजई के नाम दर्ज हुई यह उपलब्धि
शाहिदी और उमरजई के बीच हुई 105 रन की साझेदारी के साथ उनके नाम एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई। यह वनडे में भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की ओर से केवल तीसरी शतकीय साझेदारी है। इससे पहले सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में रहमानुल्लाह गुरबाज (102) और शाहिदी (27) ने चौथे विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी निभाई थी। उससे पहले वनडे विश्व कप 2023 में उमरजई और शाहिदी के बीच 121 रन की साझेदारी हुई थी।
करियर
कैसा रहा है शाहिदी का वनडे करियर?
शाहिदी ने अक्टूबर, 2013 में केन्या क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने वनडे क्रिकेट करियर का आगाज किया था। वह 96 वनडे की 94 पारियों में 2,600 रन बना चुके हैं। उनकी औसत 33.48 और स्ट्राइक रेट 67.82 की रही है। वनडे में उन्होंने 1 शतक के अलावा 22 अर्धशतक भी जड़े हैं। इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नाबाद 97 रन का था। बतौर कप्तान उन्होंने 53 पारियों में 33.90 की औसत से 1,424 रन बनाए हैं।