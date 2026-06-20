अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने जड़ा पहला वनडे शतक (तस्वीर: एक्स/@ACBofficials)

भारत बनाम अफगानिस्तान: हशमतुल्लाह शाहिदी ने जड़ा पहला वनडे शतक, ये बनाए रिकॉर्ड्स

लेखन भारत शर्मा 05:09 pm Jun 20, 202605:09 pm

क्या है खबर?

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। यह उनके वनडे करियर का पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने 128 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस पारी की बदौलत ही अफगान टीम शुरुआती झटकों से उबरने में सफल रही और मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर हो पाई पाई। आइए शाहिदी की पारी और आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।